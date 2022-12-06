В Бурятии осудили членов банды похитителей проводов

Иволгинский райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех жителей Улан-Удэ, обвиняемых в 12 кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, весной 2020 года 39-летний ранее судимый безработный мужчина предложил своей сожительнице похищать кабели на линиях электропередач в Иволгинском районе.«Вступив в преступный сговор, злоумышленники совершили 8 преступлений. Впоследствии они привлекли к участию в преступной деятельности своего знакомого, с которым совершили еще 3 кражи. При попытке совершения очередного преступления в августе 2021 года их задержали сотрудники полиции», - рассказали в прокуратуре.Обвиняемые использовали одну и ту же криминальную схему. По ночам они выезжали на автомобиле на места преступлений. Женщина, оставаясь в машине, наблюдала за обстановкой, мужчины снимали с электроопор провода. Похищенный кабель они обжигали и сдавали в пункты приема цветного металла. Общий ущерб от действий злоумышленников составил 932 тыс. рублей.Суд признал всех обвиняемых виновными. Инициатор преступлений получил 4,5 года в колонии-поселении, ранее судимого соучастника преступлений приговорили к 2 годам 11 месяцам колонии строгого режима. Женщин получила 3,5 года условно.Фото: «Номер один»