Происшествия 08.12.2022 в 08:56

На дорогах Бурятии с начала года погибли 116 человек

Половина смертей – по вине пьяных водителей
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
На дорогах Бурятии с начала года погибли 116 человек

За 11 месяцев в нашей республике зарегистрировали 869 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 1166 участников, а погибли - 116.

Самыми распространенными видами ДТП стали столкновения транспортных средств - 287 фактов. Далее идут наезды на пешеходов - 228 случаев, а также съезды с дороги - 166 аварий.

«Водители в нетрезвом виде стали виновниками 193 ДТП, в которых 57 человек скончались и 288 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудниками ГИБДД задержаны и отстранены от права управления транспортными средствам свыше 6900 водителей с признаками опьянения», 

- отметили в пресс-службе МВД Бурятии.
Кроме того, около 40% аварий с участием пешеходов произошли по вине самих пеших участников дорожного движения. В результате таких происшествий погибли 20 человек и травмированы 73 пешехода. При этом в 20 случаях пешеходы находились на проезжей части пьяными. Более 3150 жителей за нарушения ПДД привлекли к административной ответственности.  

«В каждом шестом ДТП пострадал несовершеннолетний. В результате 132 таких происшествий 8 детей погибли и 156 ранены»,

 - пишут в ведомстве. 

Еще 290 аварий произошли из-за плохих дорожных условий. Во время обследований и проверок автоинспекторы выдали 814 предписаний на устранение выявленных недостатков в содержании дорог и улиц.

Всего сотрудники ГИБДД возбудили свыше 587 тысяч дел об административных правонарушениях.

Фото: "Номер один"

Теги
ДТП смерть дороги ГИБДД

Все новости

На дорогах Бурятии с начала года погибли 116 человек
08.12.2022 в 08:56
Парламент Бурятии попал под обстрел ВСУ он-лайн
08.12.2022 в 08:23
Бурятия шагнула в демографическую яму
08.12.2022 в 06:00
В Улан-Удэ депутаты горсовета посетили акцию в поддержку учеников школы из ДНР
07.12.2022 в 17:55
В Бурятии назвали лучшие пресс-службы конкурса «Хрустальный валенок»
07.12.2022 в 17:22
В Бурятии наступление Нового года по лунному календарю отметят 21 февраля 2023 года
07.12.2022 в 16:11
Количество несчастных случаев на ВСЖД снизилось на 38,5%
07.12.2022 в 15:42
В Закаменском районе Бурятии раскрыли июльскую кражу из отделения почты
07.12.2022 в 14:52
Песок просит дорогу, но водители не реагируют
07.12.2022 в 13:53
В Бурятии полицейские уберегли мужчину от потери около 5 млн рублей
07.12.2022 в 12:41
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 декабря

Читайте также
Парламент Бурятии попал под обстрел ВСУ он-лайн
В ходе видеоконференции Народного Хурала дверь депутата Оксаны Бухольцевой вынесло взрывом
08.12.2022 в 08:23
Количество несчастных случаев на ВСЖД снизилось на 38,5%
С начала нынешнего года произошло 43 инцидента с травмированием людей
07.12.2022 в 15:42
В Закаменском районе Бурятии раскрыли июльскую кражу из отделения почты
Три коробки с сигаретами и шоколадками злоумышленник утащил в тайгу, где скрывался до зимы
07.12.2022 в 14:52
В Бурятии полицейские уберегли мужчину от потери около 5 млн рублей
Для этого стражам правопорядка пришлось буквально ловить жертву мошенников по дороге в банк
07.12.2022 в 12:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru