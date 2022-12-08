На дорогах Бурятии с начала года погибли 116 человек

За 11 месяцев в нашей республике зарегистрировали 869 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 1166 участников, а погибли - 116.

Самыми распространенными видами ДТП стали столкновения транспортных средств - 287 фактов. Далее идут наезды на пешеходов - 228 случаев, а также съезды с дороги - 166 аварий.

«Водители в нетрезвом виде стали виновниками 193 ДТП, в которых 57 человек скончались и 288 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудниками ГИБДД задержаны и отстранены от права управления транспортными средствам свыше 6900 водителей с признаками опьянения»,

- отметили в пресс-службе МВД Бурятии.



Кроме того, около 40% аварий с участием пешеходов произошли по вине самих пеших участников дорожного движения. В результате таких происшествий погибли 20 человек и травмированы 73 пешехода. При этом в 20 случаях пешеходы находились на проезжей части пьяными. Более 3150 жителей за нарушения ПДД привлекли к административной ответственности.

«В каждом шестом ДТП пострадал несовершеннолетний. В результате 132 таких происшествий 8 детей погибли и 156 ранены»,

- пишут в ведомстве.



Еще 290 аварий произошли из-за плохих дорожных условий. Во время обследований и проверок автоинспекторы выдали 814 предписаний на устранение выявленных недостатков в содержании дорог и улиц.

Всего сотрудники ГИБДД возбудили свыше 587 тысяч дел об административных правонарушениях.

Фото: "Номер один"