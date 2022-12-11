Происшествия 11.12.2022 в 14:10

Жители Бурятии за год отдали интернет-мошенникам уже 348 миллионов рублей

Только на прошлой неделе жертвами аферистов стали 26 человек
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Текст: Евгения Гармаева
Жители Бурятии за год отдали интернет-мошенникам уже 348 миллионов рублей

На 9 декабря 2022 года жертвами интернет-преступников стали 1 695 жителей Бурятии. Из них 26 случаев произошли на прошлой неделе. Общий ущерб составил уже 348, 2 миллионов рублей. Из них 10 миллионов – на прошлой неделе.

Преступники обманывали своих жертв в соцсетях – на платформах «Одноклассники», «ВКонтакте». Кроме того, потерпевших обманывали во время сделок купли-продажи и обмена товарами через сайты и т.д. Как предупреждают в прокуратуре Бурятии, злоумышленники могут представиться сотрудниками банков, правоохранительных органов, продавцами, а также родственниками и знакомыми. Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 3,340 млн рублей. 

К примеру, правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении жителя Хоринска.

«По версии следствия, в ноябре 2022 года мужчина нашел на улице банковскую карту. Используя функцию бесконтактной оплаты, он приобрел в магазинах товар, в том числе алкоголь. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый установлен. Гражданин дал признательные показания, возместил причиненный потерпевшему ущерб»,

- рассказали в прокуратуре Бурятии.

Отметим, максимальное наказание за указанное преступление предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.

Фото: Номер один

Теги
мошенничество онлайн воровство

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