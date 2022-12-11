В Улан-Удэ подросток побил сверстника за отказ дать ему покататься на велосипеде



В Улан-Удэ горожанка обратилась в суд после того, как ее сын стал жертвой неадекватного подростка. Дело в том, что ребенок катался на улице на велосипеде. В этот момент к нему подошел незнакомый сверстник и попросил дать ему покататься. Зная, что велосипед могут украсть, школьник отказал ему.

«После чего несовершеннолетний Г. нанес несовершеннолетнему Д. удары кулаком по лицу. Последний упал и получил травмы»,

- рассказали в Советском районном суде города Улан-Удэ.

Она потребовала взыскать с хулигана и его родителей 50 тысяч рублей в качестве морального ущерба. Как отмечают в пресс-службе ведомства, при определении размера компенсации суд учитывал индивидуальные особенности ребенка, его несовершеннолетний возраст, наступившие для него последствия. В итоге, суд нашел удовлетворил требования частично - в размере 30000 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано сторонами по делу.





Фото: "Номер один"