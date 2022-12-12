Происшествия 12.12.2022 в 10:30

В Бурятии 16-летняя девушка на «Кашкае» врезалась в бетонный блок

Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии 16-летняя девушка на «Кашкае» врезалась в бетонный блок
ДТП с участием 16-летней студентки произошло в субботу ночью в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, девушка, не имеющая прав, ехала на «Ниссане Кашкай» со стороны села Бараты в направлении Гусиноозерска. Не справившись с управлением, она слетела с дороги и врезалась в бетонный блок.

В результате аварии студентка получила многочисленные травмы и была госпитализирована.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло вечером в субботу в Улан-Удэ. Там 31-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», ехавший со стороны ул. Воронежской в направлении ул. Богемской, врезался в дерево. Мужчину с закрытым переломом бедренной кости госпитализировали в БСМП. Как отметили в ГИБДД, водительских прав у него не было.


Фото: ГИБДД Бурятии
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