Иркутянин разгромил бар в Бурятии

«В ходе разбора выяснилось, что нетрезвый гражданин после закрытия питейного заведения требовал у персонала продать ему алкоголь, а после отказа сломал входную пластиковую дверь в бар. Ущерб составил более 85 тысяч рублей», - рассказали в Росгвардии Бурятии.





Накануне вечером сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии получили информацию о том, что в одном из питейных заведений Северобайкальска происходит конфликт. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали возле пивного бара устроившего дебош молодого человека. Им оказался 20-летний житель Иркутской области.Задержанного доставили в полицию. По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии