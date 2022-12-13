Происшествия 13.12.2022 в 10:20

Иркутянин разгромил бар в Бурятии

Молодой человек впал в агрессию, когда ему отказали в продаже алкоголя
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Текст: Константин Воронов
Иркутянин разгромил бар в Бурятии
Накануне вечером сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии получили информацию о том, что в одном из питейных заведений Северобайкальска происходит конфликт. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали возле пивного бара устроившего дебош молодого человека. Им оказался 20-летний житель Иркутской области.

«В ходе разбора выяснилось, что нетрезвый гражданин после закрытия питейного заведения требовал у персонала продать ему алкоголь, а после отказа сломал входную пластиковую дверь в бар. Ущерб составил более 85 тысяч рублей», - рассказали в Росгвардии Бурятии.


Задержанного доставили в полицию. По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии
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