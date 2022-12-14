Происшествия 14.12.2022 в 15:40

В Улан-Удэ по делу о вандалах не планируют брать образцы ДНК у всех учеников школы

Следователей интересует только определенная категория учащихся
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ по делу о вандалах не планируют брать образцы ДНК у всех учеников школы
Следственный комитет Бурятии прокомментировал ситуацию с взятием образцов ДНК у учащихся школы №41 в Улан-Удэ. Как заявили в ведомстве, речи о сплошной проверке школьников не идет.

«Следственное управление сообщает, что в рамках уголовного дела об осквернении символов воинской славы проводятся процессуальные мероприятия, связанные с идентификацией лиц, повредивших изображения защитников Отечества, по обнаруженным на месте происшествия ДНК-следам. Вместе с тем разъясняем, что получение образцов для сравнительного исследования осуществляется только с согласия гражданина, а в случае с несовершеннолетними - только с согласия их законных представителей. Всё исключительно на добровольной основе. Образцы для сравнительного исследования при наличии такого согласия будут браться у определенной категории учащихся, исходя из уже установленных следствием данных. Сплошным образом ученики проверяться не будут», - сообщили в Следственном комитете.

Напомним, следователи ведут проверку по факту осквернения чёрной краской фотографий ветеранов Великой Отечественной войны. Предположительно, к акту вандализма могут быть причастны двое учеников школы №41.

В школу уже поступило письмо от следователей с просьбой оказать содействие в получении образцов ДНК у учащихся.

Фото: «Номер один»
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вандализм школа

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