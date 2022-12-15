Происшествия 15.12.2022 в 11:59

В Бурятии фура расплющила легковушку

Пассажир иномарки погиб на месте
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии фура расплющила легковушку
В Бурятии сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Тарбагатайском районе.

«По предварительным данным, сегодня около 10 утра вблизи села Десятниково произошло столкновение автомашин «КамАЗ» и «Тойота Виш». В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля», - сообщили в ГИБДД.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

В Улан-Удэ состоится просветительский марафон по тибетской медицине
15.12.2022 в 12:30
В Бурятии наступило время соискателей работы
15.12.2022 в 12:15
В Ангарске при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе погибли люди
15.12.2022 в 12:11
В Хурале Бурятии посетовали на низкую явку депутатов
15.12.2022 в 12:05
В Бурятии фура расплющила легковушку
15.12.2022 в 11:59
Мэрия Улан-Удэ судится с пострадавшими от нападения собак горожанами
15.12.2022 в 11:50
Бурятия вошла в десятку худших регионов по прозрачности закупок
15.12.2022 в 11:22
В Улан-Удэ может повториться трагедия с пострадавшим на золоотвале ребенком
15.12.2022 в 11:16
Депутат Хурала Бурятии: Новокижингинск замерзает из-за пустующих квартир
15.12.2022 в 11:06
Жительница Бурятии огрела сожителя табуретом
15.12.2022 в 10:52
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 декабря

Читайте также
В Ангарске при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе погибли люди
Следком Иркутской области возбудил уголовное дело
15.12.2022 в 12:11
Жительница Бурятии огрела сожителя табуретом
Пожилому мужчине потребовалась помощь врачей
15.12.2022 в 10:52
Глава минприроды РФ о дамбах в Улан-Удэ: «Работы ведутся с опережением графика»
Здесь исключены поставка иностранного оборудования, работа с инертными материалами и тяжелой техникой
15.12.2022 в 10:37
В Улан-Удэ водитель сбил девушку и сбежал
Позже мужчина вернулся вместе с женой и утверждал, что это она была за рулем
15.12.2022 в 10:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru