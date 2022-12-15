Происшествия 15.12.2022 в 11:59
В Бурятии фура расплющила легковушку
Пассажир иномарки погиб на месте
Текст: Константин Воронов
В Бурятии сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Тарбагатайском районе.
«По предварительным данным, сегодня около 10 утра вблизи села Десятниково произошло столкновение автомашин «КамАЗ» и «Тойота Виш». В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля», - сообщили в ГИБДД.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
Фото: ГИБДД Бурятии
«По предварительным данным, сегодня около 10 утра вблизи села Десятниково произошло столкновение автомашин «КамАЗ» и «Тойота Виш». В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля», - сообщили в ГИБДД.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
Фото: ГИБДД Бурятии
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