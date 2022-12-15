В Бурятии фура расплющила легковушку

В Бурятии сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Тарбагатайском районе.«По предварительным данным, сегодня около 10 утра вблизи села Десятниково произошло столкновение автомашин «КамАЗ» и «Тойота Виш». В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля», - сообщили в ГИБДД.В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.Фото: ГИБДД Бурятии