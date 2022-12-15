На трассе в Бурятии ограничили движение из-за столкновения трех грузовиков на мосту

Сегодня утром на мосту вблизи поселка Усть-Баргузин на трассе Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан произошло столкновение трёх грузовиков: «Скании» и двух «Вольво».«В результате ДТП оба водителя «Вольво» с ушибами доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД. Организовано реверсивное движение транспорта. Обстоятельства и причины ДТП выясняются», - сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото: ГИБДД Бурятии