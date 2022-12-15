Происшествия 15.12.2022 в 13:56
На трассе в Бурятии ограничили движение из-за столкновения трех грузовиков на мосту
Обстоятельства ДТП сейчас выясняются
Текст: Константин Воронов
Сегодня утром на мосту вблизи поселка Усть-Баргузин на трассе Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан произошло столкновение трёх грузовиков: «Скании» и двух «Вольво».
«В результате ДТП оба водителя «Вольво» с ушибами доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД. Организовано реверсивное движение транспорта. Обстоятельства и причины ДТП выясняются», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Фото: ГИБДД Бурятии
«В результате ДТП оба водителя «Вольво» с ушибами доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД. Организовано реверсивное движение транспорта. Обстоятельства и причины ДТП выясняются», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Фото: ГИБДД Бурятии
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