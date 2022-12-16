В Бурятии мужчина погиб, выпав на ходу из будки грузовика

Еще одно ДТП произошло утром 15 декабря на ул. Ленина села Саратовка в Тарбагатайском районе. Там 51-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Виста» не справилась с управлением, слетела с дороги и врезалась в палисадник дома. В результате аварии травмы получила 64-летняя пассажирка автомобиля.





ДТП произошло накануне ночью в Баунтовском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, ехавший по дороге Романовка–Багдарин водитель автомобиля «КамАЗ» допустил падение пассажира из будки. От полученных травм 46-летний мужчина скончался на месте.Фото: ГИБДД Бурятии