Происшествия 16.12.2022 в 09:27

В Бурятии мужчина погиб, выпав на ходу из будки грузовика

Смертельное происшествие случилось в Баунтовском районе
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии мужчина погиб, выпав на ходу из будки грузовика
ДТП произошло накануне ночью в Баунтовском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, ехавший по дороге Романовка–Багдарин водитель автомобиля «КамАЗ» допустил падение пассажира из будки. От полученных травм 46-летний мужчина скончался на месте.

Еще одно ДТП произошло утром 15 декабря на ул. Ленина села Саратовка в Тарбагатайском районе. Там 51-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Виста» не справилась с управлением, слетела с дороги и врезалась в палисадник дома. В результате аварии травмы получила 64-летняя пассажирка автомобиля.


Фото: ГИБДД Бурятии
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