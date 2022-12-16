В Бурятии жители дома не заметили, что у них горит крыша

В результате пожара у одного гаража обрушилась крыша, огонь также повредил кровлю двух других гаражей.







В поселке Таксимо за сутки произошло два пожара. Сообщение о первом возгорании поступило утром 15 декабря от очевидца. Мужчина сообщил, что на улице Механизаторов горит дом.«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горела кровля двухквартирного дома. Пожарные эвакуировали из горящей квартиры двух детей и одного взрослого, которые не подозревали, что у них горит крыша. Вторая квартира была нежилой. В результате пожара первая квартира полностью уничтожена огнем на площади 60 кв. м. Во второй квартире огнем уничтожена кровля. Пострадавших нет», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Второе возгорание охватило три шлакоблочных гаража. До прибытия пожарных местные жители эвакуировали из них два автомобиля, третий вытащили огнеборцы.По предварительным данным, причиной пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. В обоих случаях из-за неисправности дымоходной трубы загорелось потолочное перекрытие и крыша.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС