По факту крушения вертолета в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело

«Предварительно установлено, что 16 декабря в Улан-Удэ на территории аэропорта «Байкал» потерпел крушение вертолет Ми-8, на борту которого находились 3 члена экипажа. Все лица, находящиеся в вертолете, погибли. На место происшествия выехали опытные следовали и криминалисты, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», - сообщили в следственном ведомстве.





Следственными органами Восточного МСУТ СК России по факту крушения вертолета Ми-8 в аэропорту Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).Фото: Восточное МСУТ СК России