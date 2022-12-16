Происшествия 16.12.2022 в 19:00

По факту крушения вертолета в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело

Расследованием занимаются опытные следовали и криминалисты
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Текст: Константин Воронов
По факту крушения вертолета в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело
Следственными органами Восточного МСУТ СК России по факту крушения вертолета Ми-8 в аэропорту Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Предварительно установлено, что 16 декабря в Улан-Удэ на территории аэропорта «Байкал» потерпел крушение вертолет Ми-8, на борту которого находились 3 члена экипажа. Все лица, находящиеся в вертолете, погибли. На место происшествия выехали опытные следовали и криминалисты, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», - сообщили в следственном ведомстве.


Фото: Восточное МСУТ СК России
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