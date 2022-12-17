Происшествия 17.12.2022 в 16:29

22-летнего военнослужащего приговорили к двум годам лишения свободы

Иркутянин-контрактник три года жил как Маугли, скрываясь от воинской службы
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Текст: Дмитрий Родионов
22-летнего военнослужащего приговорили к двум годам лишения свободы
Российские суды начали выносить приговоры по статьям о дезертирстве, а также о самовольном оставлении части. Об этом со ссылкой на сайты военных судов сообщили российские СМИ. 

Так, гарнизонный суд  Ростовской области приговорил 22-летнего уроженца Иркутской области Дениса Никитина к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за самовольное оставление воинской части. Выяснилось, что 22-летний военнослужащий из Иркутска дезертировал при переводе в одну из донских воинских частей ещё в 2019 году. И все это время бомжевал, живя в самодельных шалашах в лесах  Новочеркасска, периодически подрабатывая и собирая цветной металл.

Как сообщает "АиФ", контрактник покинул расположение части ещё в 2019 году, не дожидаясь завершения сроков контракта и был объявлен а розыск. Матери военнослужащего сообщили, что он бесследно исчез и его уже оплакивали, как без вести пропавшего. 

Неизвестно сколько бы ещё прожил в шалаше контрактник, если бы не объявленная частичная мобилизация. В конце сентября 2022 года Никитин был обнаружен и задержан в лесу сотрудниками полиции. 

"Никитин проводил время по своему усмотрению, скрывая свою принадлежность к Вооружённым Силам РФ, вёл бродяжнический образ жизни, проживал в различных местах в Новочеркасске, в том числе в шалаше", - прокомментировали в пресс-службе суда. 

На суде вину он признал полностью. Его отправили на два года в колонию общего режима.

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