Происшествия 20.12.2022 в 16:04
В Бурятии следователи взяли в оборот новокижингинских чиновников
Им предстоит выяснить, кто конкретно виноват в том, что село едва не замерзло
Текст: Константин Воронов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Халатность» по факту проблем с обеспечением теплом жителей Новокижингинска, которым пришлось мерзнуть в своих домах.
«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления в связи с отсутствием на котельной нормативного запаса топлива и несоблюдением температурного графика в жилых помещениях в отношении должностных лиц органов местного самоуправления по факту халатности возбуждено уголовное дело. В рамках проводимого расследования будут не только установлены конкретные виновные лица, но также выявлены и детально проанализированы причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Приняты меры по их устранению, чтобы ситуация не повторилась вновь. После начала процессуальной проверки запас угля на котельной стал активно пополняться путем его подвоза с удаленных складов», - рассказали в следственном ведомстве.
Уже завтра в село прибудет следственная группа, которая проведет необходимые процессуальные мероприятия по уголовному делу и зафиксирует показания граждан о нарушении их прав со стороны администрации и теплоснабжающего предприятия. Руководитель следственного управления взял расследование уголовного дела на личный контроль, отметили в ведомстве.
Напомним, о проблемах с теплом в Новокижингинске стало известно 14 декабря. Жители поселка пожаловались, что температура в их домах не поднимается выше 8-10 градусов, в том числе в школе и детском саду. В замерзающее село выехала районная комиссия в составе замглавы района по инфраструктуре, прокурора района, а также сотрудников Роспотребнадзора. Дело с замерзающим селом в Бурятии взял на контроль руководитель следкома России Александр Бастрыкин, вопрос также обсуждался на недавней сессии Хурала Бурятии.
Фото: «Номер один»
«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления в связи с отсутствием на котельной нормативного запаса топлива и несоблюдением температурного графика в жилых помещениях в отношении должностных лиц органов местного самоуправления по факту халатности возбуждено уголовное дело. В рамках проводимого расследования будут не только установлены конкретные виновные лица, но также выявлены и детально проанализированы причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Приняты меры по их устранению, чтобы ситуация не повторилась вновь. После начала процессуальной проверки запас угля на котельной стал активно пополняться путем его подвоза с удаленных складов», - рассказали в следственном ведомстве.
Уже завтра в село прибудет следственная группа, которая проведет необходимые процессуальные мероприятия по уголовному делу и зафиксирует показания граждан о нарушении их прав со стороны администрации и теплоснабжающего предприятия. Руководитель следственного управления взял расследование уголовного дела на личный контроль, отметили в ведомстве.
Напомним, о проблемах с теплом в Новокижингинске стало известно 14 декабря. Жители поселка пожаловались, что температура в их домах не поднимается выше 8-10 градусов, в том числе в школе и детском саду. В замерзающее село выехала районная комиссия в составе замглавы района по инфраструктуре, прокурора района, а также сотрудников Роспотребнадзора. Дело с замерзающим селом в Бурятии взял на контроль руководитель следкома России Александр Бастрыкин, вопрос также обсуждался на недавней сессии Хурала Бурятии.
Фото: «Номер один»
Тегихалатность