Житель Улан-Удэ получил 11 лет за убийство мужа знакомой

Октябрьский райсуд Улан-Удэ на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор в отношении 45-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве.«В октябре 2021 года мужчина в компании распивал алкоголь в квартире своей знакомой в поселке Новая Комушка. В ходе возникшей ссоры он нанес удары ножом и кулаками по телу супруга хозяйки квартиры. От кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия. Коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимого виновным и пришла к выводу, что он не заслуживает снисхождения», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима. Также с него взыскан 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда потерпевшим.Фото: «Номер один»