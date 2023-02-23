Происшествия 23.02.2023 в 14:40

В Бурятии на пепелище сгоревшего дома обнаружили несколько тел

Пожар произошел на животноводческой стоянке неподалеку от села Ульдурга
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Текст: Номер один
В Бурятии на пепелище сгоревшего дома обнаружили несколько тел
22 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение от местных жителей о возгорании. Трагедия произошла на животноводческой стоянке в 12 км от села Ульдурга Еравнинского района. На место выехал Дежурный караул пожарной части №55 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная команда села Ульдурга. Оказалось, что горел жилой двухквартирный дом на площади 98 кв.м.

Около трех часов пытались потушить пожар. После чего в доме обнаружили тела двух человек. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, личности погибших в огне устанавливаются.


Фото: pixabay
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ЗУРХАЙ
с 22 по 28 февраля

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