В Бурятии на пепелище сгоревшего дома обнаружили несколько тел

22 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение от местных жителей о возгорании. Трагедия произошла на животноводческой стоянке в 12 км от села Ульдурга Еравнинского района. На место выехал Дежурный караул пожарной части №55 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная команда села Ульдурга. Оказалось, что горел жилой двухквартирный дом на площади 98 кв.м.Около трех часов пытались потушить пожар. После чего в доме обнаружили тела двух человек. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, личности погибших в огне устанавливаются.Фото: pixabay