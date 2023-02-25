Происшествия 25.02.2023 в 10:13

В Бурятии пенсионер сорвался с крыши, пытаясь потушить пожар

Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ожогами
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пенсионер сорвался с крыши, пытаясь потушить пожар
Два пожара с пострадавшими произошли 23 февраля в Бурятии. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, первый пожар произошел утром 23 февраля в селе Посольск.  Там загорелась крыша двухквартирного дома.

«69-летний хозяин одной из квартир, обнаружив возгорание, предпринял попытки самостоятельно ликвидировать огонь. В результате пенсионер сорвался с крыши и получил закрытую черепно-мозговую травму, а также ожог предплечья. Мужчину госпитализировали в Кабанскую ЦРБ», - рассказали в агентстве.

В результате пожара уничтожена крыша дома на площади 120 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания стал перекал печной трубы в одной из квартир.

Днём 23 февраля пожар произошел в доме в селе Дэдэ-Ичетуй Джидинского района.

«До прибытия пожарных открытый огонь ликвидировали двое очевидцев. Супруги, проезжая на машине мимо, увидели задымление в доме. Не раздумывая, они открыли дверь в квартиру и, обнаружив человека на полу, эвакуировали его в безопасное место. Очаг возгорания забросали снегом», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС .

Пострадавшего 60-летнего мужчину доставили в Петропавловскую ЦРБ. Врачи диагностировали у него 32-процентный ожог тела.

По предварительным данным, пожар возник из-за оставленной на печи упаковки спичек, которые воспламенились от нагревания, а затем упали на пол.

Еще один пожар произошел в ночь с 23 на 24 февраля в селе Цаган-Морин Закаменского района. На момент прибытия огнеборцев жилой бревенчатый дом был полностью охвачен огнем. Через окно из дома в безопасное место были эвакуированы 73-летняя женщина и 40-летний мужчина.

Открытый огонь пожарные ликвидировали за 50 минут. Причина пожара устанавливается.

Фото: МЧС Бурятии
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