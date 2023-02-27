Происшествия 27.02.2023 в 16:14

Вооруженный топором житель Улан-Удэ напал на полицейских

Правоохранителям удалось обезоружить и задержать злоумышленника
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Текст: Константин Воронов
Вооруженный топором житель Улан-Удэ напал на полицейских
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Улан-Удэ, мужчину обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Как рассказали в следственном ведомстве, вечером 21 февраля на одной из улиц Улан-Удэ водитель, нарушив правила, совершил столкновение с другой машиной, после чего скрылся, уехав домой на улицу Блюхера. Там спустя некоторое время его поврежденную машину обнаружили сотрудники ДПС. Правоохранители начали процедуру эвакуации автомобиля для последующего административного разбирательства.

«В этот момент пьяный мужчина напал на них с топором, стал им замахиваться, выкрикивать угрозы убийством, после чего повредил служебный автомобиль и затем попытался нанести удары полицейским. Его действия пресекли сотрудники полиции, после чего мужчину задержали. На основании ходатайства следствия по решению суда он заключен под стражу», - рассказали в Следственном комитете.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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