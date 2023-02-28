Происшествия 28.02.2023 в 14:50

В Улан-Удэ мужчина заподозрил девушку из отеля в краже

Но преступником оказался его друг
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ мужчина заподозрил девушку из отеля в краже

В улан-удэнское отделение МВД обратился 35-летний местный житель. Горожанин рассказал, что провел ночь в гостинице с малознакомой девушкой. На следующий день он не обнаружил золотую цепочку. Однако был нюанс: в целом он пил два дня, и, увы, не помнит подробностей прошедших событий. Из-за кражи возбудили уголовное дело. Полиция помогла горожанину разобраться в деталях его загула.

«В ходе расследования выяснилось, что потерпевший после проведенной ночи с девушкой отправился к знакомому распивать спиртные напитки. Находясь в одном из пригородных дачных товариществ, мужчины несколько раз за день ходили в магазин за очередной порцией алкоголя. Во время одного из походов злоумышленник вытащил из кошелька друга золотую цепочку, которую владелец предусмотрительно снял, чтобы не потерять. Ювелирное изделие подозреваемый сдал в ломбард. Ущерб составил более 10 тысяч рублей»,

- рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Нерадивого товарища – 40-летнего горожанина – разыскали и задержали сотрудники полиции. Мужчина нигде не работает, не судим, но ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Украшение было изъято. Фигуранту избрали меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.


Фото: pixabay.com

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