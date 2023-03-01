В Бурятии автомобиль застрял в байкальской трещине

Сегодня днем в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что на озере Байкал вблизи села Максимиха легковой автомобиль застрял задними колесами в трещине. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Водитель и пассажир выбрались самостоятельно, от помощи они отказались.- Легковой автомобиль «Тойота» примерно в трех километрах от берега попал в ледовую трещину. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших. Напоминаю, в настоящее время лёд аномально тонкий, даже на Байкале, будьте благоразумны, не подвергайте свои жизни неоправданному риску, - призвал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.В МЧС также сообщили, что сегодня в ходе патрулирования инспекторами ГИМС и спасателями БПСО обнаружен нажим с выступающей на поверхность водой, а также расхождение льда около одного метра. Данный ледовый нажим находится в районе мыса Билютинский на озере Байкал в 10 километрах от турбазы «Максимиха».Фото: МЧС Бурятии