Происшествия 01.03.2023 в 17:33

В Бурятии автомобиль застрял в байкальской трещине

Спасатели предупреждают – выезд на лед сейчас крайне опасен
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии автомобиль застрял в байкальской трещине
Сегодня днем в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что на озере Байкал вблизи села Максимиха легковой автомобиль застрял задними колесами в трещине. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Водитель и пассажир выбрались самостоятельно, от помощи они отказались.

- Легковой автомобиль «Тойота» примерно в трех километрах от берега попал в ледовую трещину. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших. Напоминаю, в настоящее время лёд аномально тонкий, даже на Байкале, будьте благоразумны, не подвергайте свои жизни неоправданному риску, - призвал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.

В МЧС также сообщили, что сегодня в ходе патрулирования инспекторами ГИМС и спасателями БПСО обнаружен нажим с выступающей на поверхность водой, а также расхождение льда около одного метра. Данный ледовый нажим находится в районе мыса Билютинский на озере Байкал в 10 километрах от турбазы «Максимиха».

Фото: МЧС Бурятии
Теги
Байкал лед

Все новости

Власти города Бабушкин в Бурятии продают баню
01.03.2023 в 17:37
В Бурятии автомобиль застрял в байкальской трещине
01.03.2023 в 17:33
В Улан-Удэ начинают возведение здания театра песни и танца «Байкал»
01.03.2023 в 17:32
30-летний улан-удэнец поддался шантажу и перевел хакерам 55 тысяч рублей
01.03.2023 в 17:23
Учительница сельской школы пожаловалась на харассмент со стороны ученика
01.03.2023 в 17:16
Житель Бурятии собрал трицикл и катает на нем туристов
01.03.2023 в 17:00
В Бурятии назвали самые популярные виды спорта
01.03.2023 в 16:17
В Улан-Удэ задержан матереубийца
01.03.2023 в 16:07
В Бурятию с началом весны приходит плюсовая температура
01.03.2023 в 15:50
Власти Бурятии намерены расширять сотрудничество с Монголией
01.03.2023 в 15:44
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 марта

Читайте также
30-летний улан-удэнец поддался шантажу и перевел хакерам 55 тысяч рублей
Его аккаунт взломали и грозились распространить компрометирующие фото
01.03.2023 в 17:23
В Улан-Удэ задержан матереубийца
Пьяный 33-летний сын нанес своей 69-летней матери множество ударов острым предметом  
01.03.2023 в 16:07
В Бурятии начали резать лед на реках
Это снизит риск затопления в дни ледохода более 400 домов, где проживает свыше  1,3 тыс человек
01.03.2023 в 12:25
В Улан-Удэ стражи магистралей задержали двух любителей марихуаны
Жители собрали «урожай» в полях
01.03.2023 в 12:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru