В Бурятии лесорубы устроили драку с сельчанами и сожгли дорогой автомобиль

Ночью 19 февраля в полицию Бичурского района поступило сообщение от 21-летней девушки о том, что неизвестный поджёг её автомобиля, припаркованную вблизи бара в одном из сёл. Хозяйка машины оценила причиненный ущерб в 800 тысяч рублей.Девушка рассказала, что приехала на помощь к сестре, работающей в заведении барменом, у которой произошел конфликт с клиентами – работниками одной из лесоделян из другого района республики. Для разрешения конфликта к бару подъехали и молодые люди из числа местных жителей.Разбирательства между двумя компаниями переросли в драку. После её окончания и случилось возгорание принадлежащей потерпевшей иномарки.«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – ранее неоднократно судимого 31-летнего работника лесозаготовительной организации. Он признался, что из мести оппонентам уже после их отъезда взял канистру, облил капот автомашины и поджёг, полагая, что автомобиль принадлежит им. Затем вместе с приятелями злоумышленник скрылся. В результате возгорания транспортное средство уничтожено огнем полностью», - рассказали в МВД Бурятии.По факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: «Номер один»