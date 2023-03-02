Происшествия 02.03.2023 в 13:51

В Бурятии лесорубы устроили драку с сельчанами и сожгли дорогой автомобиль

Нешуточные страсти кипели в одном из сел Бичурского района
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии лесорубы устроили драку с сельчанами и сожгли дорогой автомобиль
Ночью 19 февраля в полицию Бичурского района поступило сообщение от 21-летней девушки о том, что неизвестный поджёг её автомобиля, припаркованную вблизи бара в одном из сёл. Хозяйка машины оценила причиненный ущерб в 800 тысяч рублей.

Девушка рассказала, что приехала на помощь к сестре, работающей в заведении барменом, у которой произошел конфликт с клиентами – работниками одной из лесоделян из другого района республики. Для разрешения конфликта к бару подъехали и молодые люди из числа местных жителей.

Разбирательства между двумя компаниями переросли в драку. После её окончания и случилось возгорание принадлежащей потерпевшей иномарки.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – ранее неоднократно судимого 31-летнего работника лесозаготовительной организации. Он признался, что из мести оппонентам уже после их отъезда взял канистру, облил капот автомашины и поджёг, полагая, что автомобиль принадлежит им. Затем вместе с приятелями злоумышленник скрылся. В результате возгорания транспортное средство уничтожено огнем полностью», - рассказали в МВД Бурятии.  

По факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: «Номер один»
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