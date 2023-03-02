Происшествия 02.03.2023 в 13:58

В Улан-Удэ волонтеры «Лиза Алерт» вернули домой заблудившуюся бабушку

Активисты объяснили, как поступать, если на пути встретился пожилой человек с провалами в памяти
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ волонтеры «Лиза Алерт» вернули домой заблудившуюся бабушку

В столице Бурятии бдительный волонтер совершенно случайно спасла пожилую горожанку. На примере этого случая, в региональном отделении поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» поделились важными деталями о поисках жителей старшего поколения.

28 февраля, в одном из ДНТ активистка отряда Вероника на остановке повстречала пожилую женщину. Почему-то бабушка не могла вспомнить номер автобуса, на котором ей нужно было доехать до дома. Узнав имя и фамилию горожанки, Вероника на всякий случай позвонила в «Лиза Алерт». Выяснилось, что неделей ранее эту самую женщину уже искали близкие люди. У жительницы были проблемы с памятью. Через базу данных волонтеры нашли адрес и контакты родственников. Вероника отвела улан-удэнку домой – оказалось, бабушке никуда не надо было уезжать из ДНТ, ведь она жила неподалеку, но забыла.

«Правило номер один: спросите, не заблудился ли он? Убедитесь, что человек осознает, какой сейчас день, месяц и год. В этот момент пожилые люди бывают очень убедительными, но проблема в памяти: они могут стремиться туда, где их никто не ждёт», 

- рассказали в «Лиза Алерт».
Спустя час в этот же день активистам пришла подобная заявка на поиск 84-летнего жителя. Пенсионера уже искали в декабре прошлого года. Проблема та же – деменция. В этот раз с момента его ухода прошло более 2 часов. Волонтеры собрали всю необходимую информацию и запустили экипажи на патруль.

«Со слов жены потерявшегося, дедушка был одет не по погоде – в легкую куртку и кроссовки. Поэтому поиск не останавливался ни на минуту, пока в 21:42 не получили сообщение, что дедушка зашел сам в отдел полиции. Кто его привез, пенсионер рассказать не смог. (…) Мы благодарим тех, кто привез дедушку в отдел полиции, вы поступили совершенно верно, не прошли мимо человека, который нуждался в помощи»,

- добавили волонтеры.

Отметим, на поиск пожилого горожанина выезжали 14 активистов «Лиза Алерт» на 4 экипажах, которые отработали 10 задач и проехали 130 км по городу. Волонтеры просят жителей быть внимательнее к пожилым людям.

Памятка. Если вы начали замечать хотя бы небольшие проблемы с памятью у своих пожилых родственников:

- нашейте на всю одежду бирки с ФИО, возрастом и вашими контактами, а также положите в карманы верхней одежды и в сумки записки с этими данными;
- оформите сим-карту на себя и подключите функцию получения геолокации у оператора;
- купите браслет или часы с функцией GPS-трекера;
- если ваш близкий пропал, сразу подавайте заявление в полицию и заявку на поиск на горячую линию «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52. Медлить нельзя!


Фото: pixabay.com

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