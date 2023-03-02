Происшествия 02.03.2023 в 16:40

В Бурятии сотрудница почты из-за конфликта замкнула беременную в квартире

Так специалист выясняла, почему женщина не вовремя оплатила «коммуналку»
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии сотрудница почты из-за конфликта замкнула беременную в квартире

В Гусиноозерске жительницу обвинили в незаконном лишении свободы беременной женщины. По версии следствия, в декабре 2022 года сотрудник почты доставила пенсию и квитанции по оплате коммунальных услуг в дом потерпевшей. Получив квитанции работница заметила, что коммунальные услуги оплачены горожанкой несвоевременно - только через месяц после передачи денежных средств. Из-за этого она потребовала объяснений у беременной.

«Последняя не смогла назвать причину и пояснила, что в указанное время находилась в больнице «на сохранении». После этого Г. закрыла входную дверь на ключ и положила его в карман, сообщив потерпевшей, что не выпустит ее до приезда руководства отделения почтовой связи для дачи объяснений. Испугавшись действий обвиняемой, потерпевшая позвонила в полицию и сообщила о незаконном удержании ее в квартире»,

- рассказали в Гусиноозерском суде.

Отметим, теперь работнице почты грозит наказание - либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.


Фото: "Номер один"

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Гусиноозерск суд почта

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