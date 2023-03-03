Происшествия 03.03.2023 в 10:43

В Бурятии водитель сбил пешехода и скрылся

Граждан просят помочь в розыске нарушителя
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии водитель сбил пешехода и скрылся
ДТП произошло вечером 2 марта в селе Селендума. Как сообщает вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», неустановленный водитель сбил 59-летнего пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

В результате наезда мужчина получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение Гусиноозерской ЦРБ.

Всех, кто владеет информацией о случившемся, просят сообщить об этом в дежурную часть полиции по телефону: 8 (30145) 42702

Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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ЗУРХАЙ
с 1 по 7 марта

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