Происшествия 03.03.2023 в 10:43
В Бурятии водитель сбил пешехода и скрылся
Граждан просят помочь в розыске нарушителя
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло вечером 2 марта в селе Селендума. Как сообщает вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», неустановленный водитель сбил 59-летнего пешехода, после чего скрылся с места происшествия.
В результате наезда мужчина получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение Гусиноозерской ЦРБ.
Всех, кто владеет информацией о случившемся, просят сообщить об этом в дежурную часть полиции по телефону: 8 (30145) 42702
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
В результате наезда мужчина получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение Гусиноозерской ЦРБ.
Всех, кто владеет информацией о случившемся, просят сообщить об этом в дежурную часть полиции по телефону: 8 (30145) 42702
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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