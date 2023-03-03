В Бурятии водитель сбил пешехода и скрылся

ДТП произошло вечером 2 марта в селе Селендума. Как сообщает вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», неустановленный водитель сбил 59-летнего пешехода, после чего скрылся с места происшествия.В результате наезда мужчина получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение Гусиноозерской ЦРБ.Всех, кто владеет информацией о случившемся, просят сообщить об этом в дежурную часть полиции по телефону: 8 (30145) 42702Фото: «Селенга-инфо.24/7»