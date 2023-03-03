В Бурятии ребенка отчислили из детсада из-за увольнения его родителя

Прокуратура Тарбагатайского района проверила обращение родителей о нарушении прав их ребенка на получение образования. Выяснилось, что заведующая местного детского сада неожиданно издала приказ об отчислении малыша. При этом, «объяснимое» основание для этого – родитель дошкольника уволился из детского сада по собственному желанию.

Этот поступок - нарушение Федерального закона «Об образовании». Прокурор района внес представление врио начальника районного управления образования. После его рассмотрения незаконный приказ отменили, а заведующую детским садом привлекли к дисциплинарной ответственности.





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