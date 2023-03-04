В Бурятии житель Джидинского района украл у односельчанки кормосмесь

Сотрудники отдела МВД России по Джидинскому району задержали подозреваемого в краже мешков с кормосмесью у жительницы села Белоозерска. Ранее неоднократно судимый 38-летний сельчанин, не застав 63-летнюю гражданку дома, прошел в её двор, а затем в сарай, откуда похитил шесть мешков. Мешки он увёз на тачке, которую приволок из своей ограды.

Кормосмесь мужчина в течение нескольких дней продавал и тратил вырученные деньги на распитие спиртного.

Ранее был неоднократно судим. Нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие.





Фото: "Номер один"