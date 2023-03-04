Происшествия 04.03.2023 в 12:43

В Бурятии житель Джидинского района украл у односельчанки кормосмесь

Мужчина продавал корм в течение нескольких дней, а вырученные деньги пропивал

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Текст: "Номер один"
В Бурятии житель Джидинского района украл у односельчанки кормосмесь

Сотрудники отдела МВД России по Джидинскому району задержали подозреваемого в краже мешков с кормосмесью у жительницы села Белоозерска. Ранее неоднократно судимый 38-летний сельчанин, не застав 63-летнюю гражданку дома, прошел в её двор, а затем в сарай, откуда похитил шесть мешков. Мешки он увёз на тачке, которую приволок из своей ограды.

Кормосмесь мужчина в течение нескольких дней продавал и тратил вырученные деньги на распитие спиртного.

Ранее был неоднократно судим. Нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие.


Фото: "Номер один"

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