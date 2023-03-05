Происшествия 05.03.2023 в 15:39

Строящаяся многоэтажка вспыхнула среди ночи

Видео: пожарные тушили огонь на 16-ом этаже здания
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Текст: Евгения Гармаева
Строящаяся многоэтажка вспыхнула среди ночи

В ночь с 4 на 5 марта на 16-ом этаже строящегося комплекса воспламенились строительные леса. Инцидент произошел в соседнем Иркутске на улице Байкальской. Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «МЧС 38». Сообщение о пожаре поступило в 4:46 часов.


«Из-за постоянной угрозы обрушения строительных конструкций пожарные не могли подняться наверх и приступить к тушению, а для установки специальной высотной техники, которая подает воду наверх, не предусмотрена площадка. В течение часа пожарные вручную разбирали завалы строительного материала и различных металлических конструкций, чтобы установить подъемники. В настоящее время производится проливка строительной опалубки на верхних этажах. На месте работают 7 единиц техники и 20 человек»,

 - рассказали в МЧС по Иркутской области.
 

Площадь пожара - 250 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина устанавливается. Как отметили в сообщении, пожар локализовали в 8:15 утра. Работы продолжаются. 


Фото: МЧС по Иркутской области
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