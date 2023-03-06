Происшествия 06.03.2023 в 16:13
В Улан-Удэ пожилого онаниста взяли под стражу
Мужчине предъявлено обвинение по статье «Развратные действия»
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО 76-летнего мужчину, который несколько дней назад мастурбировал возле одной из городских школ. Пожилому гражданину предъявлено обвинение по ст. 135 УК РФ (развратные действия).
Напомним, 27 февраля горожане стали очевидцами далеко не самого приятного зрелища. В Железнодорожном районе неизвестный мужчина занимался онанизмом прямо посреди людной улицы. Более того – он стоял рядом со школой.
Мастурбирующего мужчину сняли на видео, которое попало в местный паблик «Весь Улан-Удэ». На ситуацию оперативно отреагировали правоохранительные органы - извращенца задержали в тот же день.
В Следственном комитете Бурятии сегодня сообщили, что обвиняемый пенсионер занимался бродяжничеством и в последнее время проживал в вагончике на территории строящегося объекта неподалеку от школы. Днем 27 февраля после употребления спиртного он пришел к зданию образовательного учреждения на улице Буйко, где «совершил развратные действия». После этого мужчина скрылся, однако вскоре его задержал участковый на ближайшей остановке общественного транспорта. После возбуждения уголовного дела мужчина дал подробные показания о совершенном преступлении и признал вину.
Фото: скриншот из видео
Напомним, 27 февраля горожане стали очевидцами далеко не самого приятного зрелища. В Железнодорожном районе неизвестный мужчина занимался онанизмом прямо посреди людной улицы. Более того – он стоял рядом со школой.
Мастурбирующего мужчину сняли на видео, которое попало в местный паблик «Весь Улан-Удэ». На ситуацию оперативно отреагировали правоохранительные органы - извращенца задержали в тот же день.
В Следственном комитете Бурятии сегодня сообщили, что обвиняемый пенсионер занимался бродяжничеством и в последнее время проживал в вагончике на территории строящегося объекта неподалеку от школы. Днем 27 февраля после употребления спиртного он пришел к зданию образовательного учреждения на улице Буйко, где «совершил развратные действия». После этого мужчина скрылся, однако вскоре его задержал участковый на ближайшей остановке общественного транспорта. После возбуждения уголовного дела мужчина дал подробные показания о совершенном преступлении и признал вину.
Фото: скриншот из видео
Тегиразврат