Происшествия 09.03.2023 в 17:43

В Улан-Удэ горела подстанция

Причина пожара сейчас устанавливается
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ горела подстанция
Сегодня в 15:28 в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании трансформаторной подстанции на улице Комарова в Улан-Удэ.

«На место пожара незамедлительно выехали пожарные расчеты. В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.

Причины возгорания сейчас устанавливаются.

Фото: МЧС Бурятии
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