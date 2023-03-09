В Улан-Удэ горела подстанция

Сегодня в 15:28 в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании трансформаторной подстанции на улице Комарова в Улан-Удэ.«На место пожара незамедлительно выехали пожарные расчеты. В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.Причины возгорания сейчас устанавливаются.Фото: МЧС Бурятии