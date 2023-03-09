Происшествия 09.03.2023 в 17:43
В Улан-Удэ горела подстанция
Причина пожара сейчас устанавливается
Текст: Константин Воронов
Сегодня в 15:28 в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании трансформаторной подстанции на улице Комарова в Улан-Удэ.
«На место пожара незамедлительно выехали пожарные расчеты. В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.
Причины возгорания сейчас устанавливаются.
Фото: МЧС Бурятии
«На место пожара незамедлительно выехали пожарные расчеты. В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.
Причины возгорания сейчас устанавливаются.
Фото: МЧС Бурятии
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