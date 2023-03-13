В Бурятии в селе Кумора воспламенилась крыша жилого дома

Вечером 11 марта пожарным сообщили о возгорании дома в селе Кумора Северо-Байкальского района. К месту вызова выехали дежурные караулы пожарных частей.

Прибыв на место, огнеборцы застали возгорание крыши у жилого брусового дома.

Благодаря быстрому реагированию и грамотным действиям, пожарным удалось предотвратить распространение огня на все здание. Эксперты разобрались с огнем в кратчайшее время - за 16 минут. В тушении пожара участвовали семь огнеборцев и две единицы спецхтехники.



«В результате пожара огнем повреждены перегородка стены на площади 5 кв.м. и 4 кв.м. потолочного перекрытия. Причиной пожара, по предварительным данным, послужил перекал печи»,

- рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



На время ремонта двое жителей дома будут проживать у соседей.



Напомним, ранее в Бурятии пенсионер сорвался с крыши, пытаясь потушить пожар. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ожогами. Причиной возгорания стал перекал печной трубы в одной из квартир.