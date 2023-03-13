Происшествия 13.03.2023 в 14:38

В Бурятии иркутянин-автолюбитель провалился под лед на Байкале

К счастью, водитель и пассажир смогли выбраться из авто, угодившего в ловушку
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии иркутянин-автолюбитель провалился под лед на Байкале

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда за выходные дважды выезжали на частичные провалы автомобилей на льду озера Байкал.

Так, 10 марта два специалиста Никольского ПСП на вездеходе «Трэкол» выехали на помощь трем мужчинам, автомобиль которых провалился передними колёсами в трещину.

«Автомобиль «Рено-Космос» находился на расстоянии 2-3 км от берега и около 10 км от поселка Большое Голоустное. До приезда спасателей извлечь автомобиль из трещины мужчинам помогли проезжавшие мимо люди»,

- рассказали в пресс-службе ведомства.


  Спустя два дня, днем 12 марта спасателям Сахюртинского ПСП поступило сообщение о еще одном провале на льду Малого Моря. В заливе Куркутский автомобиль "Mitsubishi Delica" задними колесами провалился в ледовую трещину.

«Водитель и пассажир, жители Иркутской области, выбрались из машины самостоятельно, промокли. Спасатели пострадавших отогрели в салоне вездехода "Трэкол". Автомобиль извлекли из ледовой трещины при помощи троса»,

- сообщили спасатели.
Как напоминают спасатели, ранняя оттепель, большие температурные перепады, смена погоды и сильные ветра делают лёд нестабильным. Выезд на лёд на любых видах автомобильного транспорта запрещен.


Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ

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