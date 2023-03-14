Происшествия 14.03.2023 в 14:21

Житель Улан-Удэ получил срок за похищение и попытку убийства женщины

От смерти потерпевшую спасли проезжавшие мимо супруги
A- A+
Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ получил срок за похищение и попытку убийства женщины
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего горожанина, обвиняемого в похищении человека и покушении на убийство.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 21 сентября 2021 года мужчина, находящийся под воздействием наркотиков, приехал на такси в микрорайон «Импульс» к дому своей бывшей сожительницы, с которой хотел выяснить отношения. Они встретились в местном баре, вышли на улицу и принялись ругаться. В этот момент мужчина схватил бывшую за ноги, забросил к себе на плечо, после чего насильно усадил её в такси и потребовал отвезти их в центр города.

Водитель выехал на Спиртзаводской тракт, однако женщина стала кричать и сообщила о похищении. После этого таксист остановился, а когда пассажиры покинули салон, сразу уехал.

Оставшись на обочине, злоумышленник достал нож, догнал пытавшуюся убежать женщину, напал на нее и стал наносить клинком удары в шею, грудь и другие части тела.

В этот момент мимо проезжала семейная пара. Супруги остановились, вышли из машины и поспешили на помощь женщине. Они отогнали нападавшего, после чего усадили потерпевшую в свою машину и отвезли в больницу, где ей оказали врачебную помощь.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: «Номер один»
Теги
покушение похищение

Все новости

В Улан-Удэ грабитель отнял телефон у школьника
14.03.2023 в 14:34
Житель Улан-Удэ получил срок за похищение и попытку убийства женщины
14.03.2023 в 14:21
Александр Розенбаум госпитализирован
14.03.2023 в 14:12
В Улан-Удэ непрерывно подсыпают дороги и тротуары
14.03.2023 в 13:37
В Бурятии в школы и детсады северного района поставлялось мясо без документов
14.03.2023 в 13:01
В Бурятии запустят этнотуры по поселениям татар
14.03.2023 в 12:19
Владимир Павлов: «Сегодня наша задача – поднять престиж профессии педагога на новый уровень»
14.03.2023 в 12:05
В Бурятии на пожаре погиб пенсионер
14.03.2023 в 11:37
В Забайкалье участник СВО женился и сразу стал отцом
14.03.2023 в 11:31
Фермерам Бурятии помогут продвигать продукцию за границей
14.03.2023 в 11:12
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 марта

Читайте также
В Улан-Удэ грабитель отнял телефон у школьника
Злоумышленник задержан, похищенный гаджет изъят
14.03.2023 в 14:34
В Бурятии на пожаре погиб пенсионер
Причиной возгорания в доме стало неосторожное обращение с огнем при курении
14.03.2023 в 11:37
В Улан-Удэ вынесен приговор в отношении взяткодателя
Вердикт оказался жестким: два года «строгача» за 20 тыс рублей
14.03.2023 в 09:32
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 36-летнего Юрия Бояринова
Ранее он неоднократно уходил, особая  примета – невнятная речь
13.03.2023 в 19:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru