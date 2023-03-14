Житель Улан-Удэ получил срок за похищение и попытку убийства женщины

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего горожанина, обвиняемого в похищении человека и покушении на убийство.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 21 сентября 2021 года мужчина, находящийся под воздействием наркотиков, приехал на такси в микрорайон «Импульс» к дому своей бывшей сожительницы, с которой хотел выяснить отношения. Они встретились в местном баре, вышли на улицу и принялись ругаться. В этот момент мужчина схватил бывшую за ноги, забросил к себе на плечо, после чего насильно усадил её в такси и потребовал отвезти их в центр города.Водитель выехал на Спиртзаводской тракт, однако женщина стала кричать и сообщила о похищении. После этого таксист остановился, а когда пассажиры покинули салон, сразу уехал.Оставшись на обочине, злоумышленник достал нож, догнал пытавшуюся убежать женщину, напал на нее и стал наносить клинком удары в шею, грудь и другие части тела.В этот момент мимо проезжала семейная пара. Супруги остановились, вышли из машины и поспешили на помощь женщине. Они отогнали нападавшего, после чего усадили потерпевшую в свою машину и отвезли в больницу, где ей оказали врачебную помощь.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»