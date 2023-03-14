Происшествия 14.03.2023 в 18:25
В Бурятии задержали водителя, сбившего женщину с ребенком
После наезда, даже не притормозив, мужчина сразу уехал (видео)
Текст: Константин Воронов
Полицейские Заиграевского района Бурятии задержали водителя, сбившего пешеходов и скрывшегося с места ДТП.
Как рассказали в МВД Бурятии, наезд произошел вечером 2 марта на ул. Трактовой в поселке Онохой. Водитель неустановленного автомобиля белого цвета сбил женщину вместе с 6-летней девочкой, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Не остановившись и не оказав им помощи, автомобилист продолжил движение. Пострадавших госпитализировали с травмами.
«В результате оперативных мероприятий скрывшийся мужчина спустя два дня был задержан. По словам 56-летнего водителя «Ауди», место ДТП он покинул, потому что «испугался ответственности». В сентябре 2022 года сотрудники ГИБДД задерживали его за управление транспортом в состоянии опьянения и привлекли к административной ответственности. Тем не менее, будучи лишенным водительских прав, он снова сел за руль», - рассказали в МВД Бурятии.
Как рассказали в МВД Бурятии, наезд произошел вечером 2 марта на ул. Трактовой в поселке Онохой. Водитель неустановленного автомобиля белого цвета сбил женщину вместе с 6-летней девочкой, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Не остановившись и не оказав им помощи, автомобилист продолжил движение. Пострадавших госпитализировали с травмами.
«В результате оперативных мероприятий скрывшийся мужчина спустя два дня был задержан. По словам 56-летнего водителя «Ауди», место ДТП он покинул, потому что «испугался ответственности». В сентябре 2022 года сотрудники ГИБДД задерживали его за управление транспортом в состоянии опьянения и привлекли к административной ответственности. Тем не менее, будучи лишенным водительских прав, он снова сел за руль», - рассказали в МВД Бурятии.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п.п. «б, в» ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Водитель взят под стражу.
Фото и видео: МВД Бурятии
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