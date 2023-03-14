В Бурятии задержали водителя, сбившего женщину с ребенком

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п.п. «б, в» ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Водитель взят под стражу.









Фото и видео: МВД Бурятии

Полицейские Заиграевского района Бурятии задержали водителя, сбившего пешеходов и скрывшегося с места ДТП.Как рассказали в МВД Бурятии, наезд произошел вечером 2 марта на ул. Трактовой в поселке Онохой. Водитель неустановленного автомобиля белого цвета сбил женщину вместе с 6-летней девочкой, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Не остановившись и не оказав им помощи, автомобилист продолжил движение. Пострадавших госпитализировали с травмами.«В результате оперативных мероприятий скрывшийся мужчина спустя два дня был задержан. По словам 56-летнего водителя «Ауди», место ДТП он покинул, потому что «испугался ответственности». В сентябре 2022 года сотрудники ГИБДД задерживали его за управление транспортом в состоянии опьянения и привлекли к административной ответственности. Тем не менее, будучи лишенным водительских прав, он снова сел за руль», - рассказали в МВД Бурятии.