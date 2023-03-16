Происшествия 16.03.2023 в 16:55

В Улан-Удэ пьяный водитель совершил ДТП, уходя от погони

Нарушителя задержали, он неоднократно попадал в поле зрения ГИБДД
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пьяный водитель совершил ДТП, уходя от погони
Ночью 11 марта в Улан-Удэ внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль «Хонда Легенд». Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться. Автоинспекторы начали преследование нарушителя. Вскоре водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Травм в ДТП горожанин не получил.

Нарушителем оказался 22-летний парень, он был пьян.

«При проверке выяснилось, что водительских прав молодой человек не имеет. Ранее он неоднократно задерживался сотрудниками ГИБДД за нарушения в области дорожного движения. Так, полтора месяца назад за вождение в нетрезвом виде он был привлечен к административной ответственности в Тарбагатайском районе. Однако должных выводов для себя не сделал и вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения», - рассказали в МВД Бурятии.

В отношении злостного нарушителя составлены протоколы за отказ от прохождения освидетельствования, а также невыполнение требования сотрудников полиции об остановке. Гражданин будет подвергнут и уголовному преследованию - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.



Фото и видео МВД Бурятии
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