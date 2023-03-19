Происшествия 19.03.2023 в 13:50

Стрелявшего по улан-удэнцам стрелка задержали

Обстоятельства произошедшего выясняются
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Текст: Номер один
Стрелявшего по улан-удэнцам стрелка задержали
Прокуратура республики поставила на контроль процессуальную проверку по сообщению о стрельбе по прохожим неизвестным мужчиной вблизи магазина в Октябрьском районе г. Улан-Удэ.

По предварительным данным указанный гражданин задержан и доставлен в отдел полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.
Процессуальная проверка проводится отделом полиции № 2 Управления МВД России по г. Улан-Удэ.

В ходе надзорных мероприятий проверят полноту доследственной проверки, законность принятого по ее результатам правового решения.

Напомним, как сообщал Telegram-канал Babr Mash, стрелявший по прохожим в Улан-Удэ был вооружён пневматикой. Инцидент произошел на улице Сахьяновой возле магазина «Мегахенд». Известно, что дважды судимый уроженец республики приехал в столицу республики из Кяхты. После употребления спиртного он открыл огонь возле магазина "Мегахенд". В результате происшествия никто не пострадал. Стрелка скрутили охранники и передали росгвардейцам. 

Фото: "Номер один". 
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