Стрелявшего по улан-удэнцам стрелка задержали

Прокуратура республики поставила на контроль процессуальную проверку по сообщению о стрельбе по прохожим неизвестным мужчиной вблизи магазина в Октябрьском районе г. Улан-Удэ.По предварительным данным указанный гражданин задержан и доставлен в отдел полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.Процессуальная проверка проводится отделом полиции № 2 Управления МВД России по г. Улан-Удэ.В ходе надзорных мероприятий проверят полноту доследственной проверки, законность принятого по ее результатам правового решения.Напомним, как сообщал Telegram-канал Babr Mash, стрелявший по прохожим в Улан-Удэ был вооружён пневматикой. Инцидент произошел на улице Сахьяновой возле магазина «Мегахенд». Известно, что дважды судимый уроженец республики приехал в столицу республики из Кяхты. После употребления спиртного он открыл огонь возле магазина "Мегахенд". В результате происшествия никто не пострадал. Стрелка скрутили охранники и передали росгвардейцам.Фото: "Номер один".