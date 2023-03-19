Происшествия 19.03.2023 в 13:50
Стрелявшего по улан-удэнцам стрелка задержали
Обстоятельства произошедшего выясняются
Текст: Номер один
Прокуратура республики поставила на контроль процессуальную проверку по сообщению о стрельбе по прохожим неизвестным мужчиной вблизи магазина в Октябрьском районе г. Улан-Удэ.
По предварительным данным указанный гражданин задержан и доставлен в отдел полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.
Процессуальная проверка проводится отделом полиции № 2 Управления МВД России по г. Улан-Удэ.
В ходе надзорных мероприятий проверят полноту доследственной проверки, законность принятого по ее результатам правового решения.
Напомним, как сообщал Telegram-канал Babr Mash, стрелявший по прохожим в Улан-Удэ был вооружён пневматикой. Инцидент произошел на улице Сахьяновой возле магазина «Мегахенд». Известно, что дважды судимый уроженец республики приехал в столицу республики из Кяхты. После употребления спиртного он открыл огонь возле магазина "Мегахенд". В результате происшествия никто не пострадал. Стрелка скрутили охранники и передали росгвардейцам.
Фото: "Номер один".
По предварительным данным указанный гражданин задержан и доставлен в отдел полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.
Процессуальная проверка проводится отделом полиции № 2 Управления МВД России по г. Улан-Удэ.
В ходе надзорных мероприятий проверят полноту доследственной проверки, законность принятого по ее результатам правового решения.
Напомним, как сообщал Telegram-канал Babr Mash, стрелявший по прохожим в Улан-Удэ был вооружён пневматикой. Инцидент произошел на улице Сахьяновой возле магазина «Мегахенд». Известно, что дважды судимый уроженец республики приехал в столицу республики из Кяхты. После употребления спиртного он открыл огонь возле магазина "Мегахенд". В результате происшествия никто не пострадал. Стрелка скрутили охранники и передали росгвардейцам.
Фото: "Номер один".
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