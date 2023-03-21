Житель Бурятии после расправы с собутыльником заставил его жену замывать кровь

Вечером 19 марта в Гусиноозерскую центральную районную больницу поступил 39-летний мужчина с колото-резаными ранениями груди. По подозрению в покушении на убийство правоохранители задержали ранее судимого 34-летнего местного жителя, с которым потерпевший распивал спиртное незадолго до происшествия. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 19 марта обвиняемый распивал спиртное в компании приятелей в Гусиноозерске в доме у знакомой местной жительницы. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения у него произошел конфликт с одним из собутыльников. В ходе ссоры он схватил в руки ножи и нанес ими множество ударов в грудь противника.Потерпевшему удалось выбежать на улицу, однако через несколько домов он упал и потерял сознание. Соседи, обнаружив его, вызвали врачей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.Злоумышленник не стал его преследовать. Вместо этого, угрожая, он заставил супругу потерпевшего замыть следы крови на полу в доме и отмыть орудия преступления, после чего скрылся.«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»