Происшествия 23.03.2023 в 09:56

В Улан-Удэ автоледи устроила тройное ДТП

В результате аварии пострадала другая женщина-водитель
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ автоледи устроила тройное ДТП
ДТП с участием трех машин произошло около 5 часов вечера 22 марта в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 39-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан Лиф», следуя со стороны ул. Лебедева в направлении ул. Ключевская, не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с «Ниссан Вингроад» с последующим столкновением со стоящей «Тойотой Короллой».

В результате аварии 59-летняя женщина, управлявшая «Вингроадом», получила ушибы, сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. После осмотра и оказания помощи медики отпустили ее домой.

Фото: ГИБДД Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 22 по 28 марта

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