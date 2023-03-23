Происшествия 23.03.2023 в 09:56
В Улан-Удэ автоледи устроила тройное ДТП
В результате аварии пострадала другая женщина-водитель
Текст: Константин Воронов
ДТП с участием трех машин произошло около 5 часов вечера 22 марта в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 39-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан Лиф», следуя со стороны ул. Лебедева в направлении ул. Ключевская, не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с «Ниссан Вингроад» с последующим столкновением со стоящей «Тойотой Короллой».
В результате аварии 59-летняя женщина, управлявшая «Вингроадом», получила ушибы, сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. После осмотра и оказания помощи медики отпустили ее домой.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии 59-летняя женщина, управлявшая «Вингроадом», получила ушибы, сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. После осмотра и оказания помощи медики отпустили ее домой.
Фото: ГИБДД Бурятии
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