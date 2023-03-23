В Улан-Удэ автоледи устроила тройное ДТП

ДТП с участием трех машин произошло около 5 часов вечера 22 марта в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 39-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан Лиф», следуя со стороны ул. Лебедева в направлении ул. Ключевская, не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с «Ниссан Вингроад» с последующим столкновением со стоящей «Тойотой Короллой».В результате аварии 59-летняя женщина, управлявшая «Вингроадом», получила ушибы, сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. После осмотра и оказания помощи медики отпустили ее домой.Фото: ГИБДД Бурятии