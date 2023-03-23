Происшествия 23.03.2023 в 10:58
Детский омбудсмен Бурятии разбирается в избиении 9-летнего школьника
В Улан-Удэ начали проверку из-за драки между учениками начальных классов
Текст: Евгения Гармаева
Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина сообщила, что накануне выехала в 38 школу, чтобы разобраться в нашумевшем инциденте.
Как сообщал «Номер один», в улан-удэнских соцсетях опубликовали видеоролик , на котором дети толпой избивают сверстника. По очереди школьники лет 9-10 наносили ему удары по телу и сыпали оскорблениями.
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Вместе с омбудсменом в проверке поучаствовали представители минобра, комитета по образованию, комиссии по делам несовершеннолетних, директор психологического центра, директор школы, классные руководители детей и школьный психолог.
«Важно не только разобрать этот инцидент, но и определить является ли подобное поведение детей по отношению к друг другу системой. К данной работе в помощь школьному психологу подключились психологи Центра диагностики и консультирования города. С детьми и родителями будет проведена работа по правовому просвещению, всем участникам образовательного процесса необходимо еще раз напомнить о правилах поведения и видах ответственности»,Как отмечает уполномоченная, школа и комитет по образованию организовали служебные проверки. Выводы служебных проверок будут заслушаны на внеочередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города.
- рассказала Ганькина.
«Ответственность за поведение несовершеннолетних детей несут родители, поэтому заседание комиссии пройдет с участием законных представителей всех несовершеннолетних участников драки. Обязательно приму участие в заседании комиссии. Работа со случаем продолжается»,
- добавила Наталья Ганькина.
Фото: скриншот из видео