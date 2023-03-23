В Бурятии проверили село, где собаки набросились на ребенка

22 марта инспектора Управления ветеринарии Бурятии выехали в Баргузинский район. Это произошло после размещенных в СМИ сообщений о нападении собак на девочку.

Как писал «Номер один», недавно в селе Баргузин свора бесхозных собак набросилась на ребенка. Об инциденте сообщили близкие школьницы и обратились к властям, пригрозив даже взяться за оружие и жестоко разрешить проблему бездомных животных.









«Состоялась встреча с пострадавшей девочкой и ее матерью. Семья показала нападавшую стаю, которая находилась у школьной остановки, куда владельческие собаки приходят вместе с детьми»,

- рассказали в ведомстве.









В целом, как отмечают эксперты, ситуация в Баргузинском районе опасная. Владельцы повсеместно нарушают правила выгула собак, допуская такие случаи нападений.

«Жители сами безответственно подходят к данному вопросу. Пройдя по нескольким улицам было замечено, что люди просто так подкармливают собак. Там стоят миски, там есть остатки корма, т.е. жители жалуются на то что вопрос не решается, но тем не менее допускают самовыгул»,

- говорит инспектор Алена Рогова.





Ранее инспектора Управления ветеринарии выписали предостережение на главу района о недопустимости нарушения законодательства РФ в области обращений с животными. Тем не менее, проблема администрацией района не решается.

Жителям, допускающим самовыгул, выдали 5 уведомлений о явке для составления административных протоколов, вдобавок главам поселений «Баргузинское» и «Сутайское» выдали предостережения. Однако решит ли это проблему – вопрос с подвохом.