Происшествия 24.03.2023 в 13:34

В Бурятии угробивший ребенка пьяный водитель летел на скорости 110 км/ч

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его хотят взять под стражу
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии угробивший ребенка пьяный водитель летел на скорости 110 км/ч
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, по вине которого произошло ДТП с гибелью ребенка.  

Как рассказали в следственном ведомстве, вечером 23 марта в Улан-Удэ подозреваемый вместе с беременной сожительницей и ее братом употребляли спиртное. После, уже около полуночи, собутыльники решили на автомобиле ехать в гости к родственникам в село Новоильинск Заиграевского района. С собой они взяли двух детей в возрасте 4 и 8 лет, которых повезли в машине без детских удерживающих устройств и не пристегнули ремнями безопасности.

В районе 28-го километра автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга по направлению в сторону поселка Онохой пьяный водитель на скорости около 110 км/ч не справился с управлением, выехал на обочину, после чего автомобиль перевернулся. 8-летний мальчик, находившийся в салоне машины, от полученных травм скончался на месте. Женщина, находящаяся на 9-м месяце беременности, со вторым ребенком попали в больницу с многочисленными травмами. Сам водитель и второй мужчина не пострадали.

«В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.

Между тем, как рассказала зампред правительства Бурятии Евгения Лудупова, попавшая в больницу беременная женщина родила.

«Женщину, находящуюся на 37-й неделе беременности, госпитализировали в Городской перинатальный центр. Комплексной бригадой врачей женщине успешно проведено родоразрешение. Новорожденный находится в тяжелом состоянии», - сообщила она.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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