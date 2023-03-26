Происшествия 26.03.2023 в 16:28

В Бурятии по вине фермера произошел крупный пожар

Пламя охватило 20 гектаров

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Текст: "Номер один"
В Бурятии по вине фермера произошел крупный пожар

Днем 25 марта произошел пожар в местности Зун-Тамча в Селенгинском районе. Владелец животноводческой стоянки решил сделать профилактический отжиг на своих сенокосных угодьях. Ветер раздул пламя, оно охватило 20 гектаров.

- Огонь семь часов тушили сотрудники пожарных частей № 42 и №75 5-го Джидинского отряда ГПС Бурятии их коллеги из МЧС, добровольцы из села Селендума, местные жители, представители сельской администрации и работники лесной охраны, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Другое возгорание случилось в 17 километрах от селенгинского улуса Цайдам. Оно не угрожало ни лесному массиву, ни населённому пункту. С ним справились за 30 минут.

Сухая трава полыхала и в 800 метрах от села Саратовка в Тарбагатайском районе – у железнодорожного переезда. В результате оказалась уничтожена растительность на 50 квадратных метрах. Ещё один пожар в 20 квадратов, начавшийся из-за неосторожного обращения с огнём, ликвидировали на территории частного домовладения в Баунтовском районе.

Кроме того, трава горела накануне на острове Богородский в Октябрьском районе Улан-Удэ.


Фото: "Номер один"

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с 22 по 28 марта

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