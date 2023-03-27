В Улан-Удэ посреди улицы умер дедушка

Сегодня в Улан-Удэ в 10:14 утра в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи. Он сообщил, что бригада приехала на вызов в район 100-ых кварталов, неподалеку от дома по улице Ринчино 21. Там обнаружили пожилого человека. К сожалению, дедушка скончался.

«По предварительной информации, скорую помощь вызвали очевидцы, которые заметили на улице пожилого гражданина в плохом самочувствии. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают личность погибшего»,

- сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.



Причина смерти будет установлена в ходе СМЭ. Кадры с места происшествия опубликовали в местном паблике Весь Улан-Удэ».







Фото: скриншот из видео