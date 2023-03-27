Происшествия 27.03.2023 в 16:50

В Бурятии взяли на контроль ЧП с подростками на мотоцикле и девочкой, упавшей со скалы

В минздраве рассказали о состоянии всех пострадавших детей
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии взяли на контроль ЧП с подростками на мотоцикле и девочкой, упавшей со скалы

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова прокомментировала несчастные случаи с детьми, произошедшие на выходных.

Напомним, 24 марта в селе Новая Брянь автомобиль сбил двух подростков на мотоциклисте и скрылся с места происшествия. «Скорая» экстренно доставила пострадавших в Детскую Республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.

«Один подросток с более тяжелыми травмами в ближайшее время планируется на перевод из отделения реанимации в отделение, другой сразу поступил в травматологическое отделение»,

 - сообщила Лудупова.
25 марта случилась другая трагедия – в Закаменском районе 6-летняя девочка упала со скалы. Врачи Закаменской ЦРБ оперативно оказали ребенку помощь, затем врачи Территориального центра медицины катастроф доставили ребенка в Улан-Удэ.

«Состояние ребенка стабильно тяжелое, угрозы для жизни нет. Все ситуации с пострадавшими детьми продолжают находиться на контроле Министерства здравоохранения РБ», 

 - сообщила министр.

Родителей призывают внимательнее следить за своими детьми, учить их правилам поведения на дорогах и травмоопасных местах.


Фото: "Номер один"

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