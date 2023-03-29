Происшествия 29.03.2023 в 11:34

В Бурятии горели два дачных дома

Пожар произошел в одном из СНТ Заиграевского района
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии горели два дачных дома
Сегодня утром на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о загорании двух дачных домов в СНТ «60-лет Бурятии» Заиграевского района.

«В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 70 кв.м. Пострадавших нет. На месте работает дознаватель», - сообщили в МЧС.

Информация о пожаре сейчас уточняется.

Фото: МЧС Бурятии
Теги
пожар

Все новости

В Бурятии горели два дачных дома
29.03.2023 в 11:34
В Бурятском оперном пройдёт концерт помощи вдовам участников СВО
29.03.2023 в 11:25
В Бурятии пройдет заседание комитета по туризму Госдумы РФ
29.03.2023 в 11:16
Спортсменка из Бурятии одержала победу в поединках ММА
29.03.2023 в 11:06
В Улан-Удэ приступили к влажной уборке тротуаров
29.03.2023 в 10:40
Инвестиции в модернизацию БАМа в нынешнем году превысят 43 млрд рублей
29.03.2023 в 10:11
Это горит, где надо горит
29.03.2023 в 09:56
Полиция Бурятии задержала 15 разыскиваемых преступников
29.03.2023 в 09:54
Кусачий житель Бурятии попал за решетку
29.03.2023 в 09:30
Сам себе Серый Волк
29.03.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 29 марта по 4 апреля

Читайте также
Это горит, где надо горит
Профотжиг в Бурятии вблизи Улан-Удэ обеспокоил людей
29.03.2023 в 09:56
Полиция Бурятии задержала 15 разыскиваемых преступников
В их числе трое граждан, совершивших тяжкие преступления
29.03.2023 в 09:54
Кусачий житель Бурятии попал за решетку
Мужчина ударил полицейского по лицу и укусил его за руку
29.03.2023 в 09:30
В Бурятии 16-летний подросток подозревается в разбое
Ночью он, взломав дверь дома, напал на 72-летнюю бабушку, рассчитывая добыть деньги
28.03.2023 в 18:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru