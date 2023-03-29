Происшествия 29.03.2023 в 11:34
В Бурятии горели два дачных дома
Пожар произошел в одном из СНТ Заиграевского района
Текст: Константин Воронов
Сегодня утром на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о загорании двух дачных домов в СНТ «60-лет Бурятии» Заиграевского района.
«В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 70 кв.м. Пострадавших нет. На месте работает дознаватель», - сообщили в МЧС.
Информация о пожаре сейчас уточняется.
Фото: МЧС Бурятии
«В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 70 кв.м. Пострадавших нет. На месте работает дознаватель», - сообщили в МЧС.
Информация о пожаре сейчас уточняется.
Фото: МЧС Бурятии
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