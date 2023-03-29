В Бурятии горели два дачных дома

Сегодня утром на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о загорании двух дачных домов в СНТ «60-лет Бурятии» Заиграевского района.«В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 70 кв.м. Пострадавших нет. На месте работает дознаватель», - сообщили в МЧС.Информация о пожаре сейчас уточняется.Фото: МЧС Бурятии