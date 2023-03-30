В Бурятии у пьяного водителя конфисковали «Лэнд Крузер» несмотря на протесты жены

Прибайкальский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в пьяном вождении.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина был привлечен к административной отнесенности за вождение в нетрезвом виде. Спустя две недели он отправился на рыбалку, где, употребив спиртное, вновь сел пьяным за руль и поехал по федеральной трассе. Там его задержали сотрудники ДПС.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 280 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий осужденному и использованный им при совершении преступления, конфисковали.Приговор обжаловали и подсудимый, и его супруга, категорически несогласная с конфискацией автомобиля, поскольку он являлся их совместной собственностью.«Верховный суд Бурятии отказал в удовлетворении жалоб, признав, что нахождение автомобиля в собственности супругов не препятствует его изъятию в собственность государства», - сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»