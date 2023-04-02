В Улан-Удэ «шумахер» без прав насмерть сбил пешехода

31-летний житель Сотниково был лишен водительских прав за пьяное вождение, но, тем не менее, решил поработать таксистом. Летом во время ночного подвоза пассажирки он сбил насмерть человека на хорошо освещенной, ровной и широкой дороге, позже признавшись инспектору, что «сам не понял, как это произошло». Чтобы уйти от ответственности, водитель пытался исказить картину произошедшего, а потом обратился к свидетелю с просьбой соврать об обстоятельствах случившегося. Однако никакие уловки не помогли.В марте суд Железнодорожного района вынес решение в отношении 31-летнего Баира Лубсанова (имя, фамилия изменены), жителя поселка Сотниково. Судебное разбирательство касалось событий, произошедших еще в августе 2021 года.Незадолго до случившегося Баир был осужден и лишен прав за пьяное вождение с лишением водительских прав. Ему запрещено заниматься работой, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года. Однако этот факт не помешал мужчине сесть за руль 14 августа 2021 года, причем не просто сесть, а работать таксистом. С помощью специального приложения на телефоне он взял заявку и поехал в одно из кафе города за пассажиркой. Женщину предстояло перевезти из поселка Восточного до Стеклозавода. В 3:15 ночи Баир и незнакомая ему пассажирка выехали по указанному маршруту.В районе конечной остановки 56-го маршрута на дороге оказался пешеход. Несмотря на то, что, как уверяет водитель, он ехал с низкой скоростью, произошел наезд.«Хотя при должной внимательности и предусмотрительности водитель имел реальную возможность своевременно увидеть его на дороге и принять меры по снижению скорости вплоть до остановки и тем самым избежать наезда на пешехода», - подчеркивается в приговоре суда.Такие же показания дала впоследствии очевидец ДТП, пассажирка злополучного такси Ольга Берестова (имя, фамилия изменены). По ее словам, скорость передвижения была высокой, хотя на спидометр она не смотрела.«Дорога прямая, ровная, без ям, ярко совещена. Погода ясная, без осадков или задымления. Видимость – 100 метров. Перед столкновением проехали пешеходный переход и пригорок, после чего она сразу увидела мужчину, который шел посередине дороги по разделительной полосе. Она думала, что водитель остановится или объедет пешехода, но тот ничего не предпринял, и произошло столкновение. Автомобиль наехал на пешехода передней левой частью, отчего она услышала глухой звук от удара. Водитель остановился через три секунды», - так описываются свидетельские показания Ольги в материалах дела.Они вышли из машины, Ольга сразу вызвала скорую. Однако спасти пешехода не удалось. В заключении эксперта перечислены многочисленные тяжелейшие травмы, полученные мужчиной при наезде. Естественно, между данными повреждениями и наступлением смерти судом установлена прямая причинно-следственная связь.По словам Ольги, Лубсанов попросил ее сказать, что она не вызывала такси, а якобы он подобрал ее на дороге. А также подтвердить, что пешеход якобы выскочил из кустов внезапно. Первоначально Ольга так и сделала, пожалев водителя. Но узнав, что Лубсанов ездил по городу без водительского удостоверения, а также поняв, что водитель вполне мог объехать пассажира или затормозить, решила сказать правду.Согласно следственному эксперименту, пешехода с места водителя было отчетливо видно за 100 метров. Дорога действительно там широкая, и, по идее, мужчину, хоть и нарушившего правила перехода проезжей части, вполне можно было бы объехать с левой или с правой стороны. Почему водитель и не затормозил, и не объехал человека, будучи абсолютно трезвым и находясь за рулем исправного автомобиля, так и остается загадкой.Подсудимый вину в совершении преступления так и не признал. Он уверял, что пассажирка его оговаривает, что они вообще не говорили с ней ни о чем и всю дорогу она спала, так что видеть, что происходит на дороге, не могла. Однако в то же время есть его показания о том, что он разговаривал с пассажиркой, которая рассказала ему, что находится в разводе и одна воспитывает сына.Интересно, что в материалах дела «засветился» еще один свидетель. Он также видел на проезжей части пешехода, явно нетрезвого, и чуть его не сбил. По его мнению, Ольга Берестова оговаривает Лубсанова, сговорившись с родственниками потерпевшего.Мать погибшего мужчины Наталья Иванова (имя, фамилия изменены) рассказала, что ее погибший сын имел среднее специальное образование, работал на стройке, был здоровым человеком, проживал вместе с супругой и двумя детьми. Единственный сын являлся опорой для них с мужем. Двое детей остались без отца. По словам Натальи Ивановой, Лубсанов не только никак не пытался загладить свою вину перед родственниками погибшего, но и «звонил ей выпивший, угрожал, что у него брат сидел в тюрьме».Дал показания и инспектор ГИБДД, которому Лубсанов сказал, что пешехода не видел и «не понял, как это произошло».Несмотря на избранную водителем позицию, его вина в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью исследованных доказательств.- По совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием, назначенным Железнодорожным судом от 17.11.2022, суд окончательно назначил наказание в виде трех лет десяти дней лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года. Отбывать наказание в виде лишения свободы Лубсанов будет в колонии-поселении, - комментирует помощник прокурора Железнодорожного района г. Улан-Удэ Саяна Батлаева.Кроме того, гражданский иск Натальи Ивановой о взыскании материального ущерба в сумме 81 729 рублей суд удовлетворил в полном объеме.Исковые требования потерпевшей о компенсации морального вреда суд удовлетворил частично, взыскав с Лубсанова 700 тыс. рублей.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.Фото: «Номер один»