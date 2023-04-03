В Улан-Удэ убийство не помешало пьянке

31 марта в комнате одного из общежитий на улице Комсомольской в Улан-Удэ убили 32-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 47-летнего ранее судимого знакомого покойного. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 31 марта в течение дня обвиняемый распивал спиртное в компании знакомых в комнате у приятеля, который проживал в общежитии. С одним из них на фоне алкогольного опьянения мужчина поссорился, после чего схватил нож и нанес им множество ударов по противнику. От полученных ран потерпевший скончался на месте.Оставшаяся компания продолжила распивать алкоголь. Позже обвиняемый направился в магазин за очередной порцией спиртного. Когда мужчина ушел, хозяин комнаты вызвал полицию. По возвращении в общежитие злоумышленника задержали.«Задержанному уже предъявлено обвинение в убийстве, он взят под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: pixabay.com