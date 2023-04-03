Происшествия 03.04.2023 в 15:44

Байкальское землетрясение докатилось до Улан-Удэ

Толчки магнитудой 4,7 балла зафиксировали в акватории озера
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Текст: Константин Воронов
Байкальское землетрясение докатилось до Улан-Удэ
Сегодня в 15:04 сейсмостанции зафиксировали землетрясение в акватории озера Байкал. Его магнитуда составила 4,7 балла.

«Эпицентр землетрясения находился в акватории озера Байкал, в 20 км юго-восточнее от населенного пункта Еланцы Ольхонского района. Сейсмособытие ощущалось в  Иркутске (3-4 балла). Информации по пострадавшим и разрушениям не поступало, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Иркутской области.

Подземные толчки также ощущались в районах Бурятии и Улан-Удэ.

Фото: скриншот сайта seis-bykl.ru
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