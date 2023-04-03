Байкальское землетрясение докатилось до Улан-Удэ

Сегодня в 15:04 сейсмостанции зафиксировали землетрясение в акватории озера Байкал. Его магнитуда составила 4,7 балла.«Эпицентр землетрясения находился в акватории озера Байкал, в 20 км юго-восточнее от населенного пункта Еланцы Ольхонского района. Сейсмособытие ощущалось в Иркутске (3-4 балла). Информации по пострадавшим и разрушениям не поступало, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Иркутской области.Подземные толчки также ощущались в районах Бурятии и Улан-Удэ.Фото: скриншот сайта seis-bykl.ru