Происшествия 03.04.2023 в 15:44
Байкальское землетрясение докатилось до Улан-Удэ
Толчки магнитудой 4,7 балла зафиксировали в акватории озера
Текст: Константин Воронов
Сегодня в 15:04 сейсмостанции зафиксировали землетрясение в акватории озера Байкал. Его магнитуда составила 4,7 балла.
«Эпицентр землетрясения находился в акватории озера Байкал, в 20 км юго-восточнее от населенного пункта Еланцы Ольхонского района. Сейсмособытие ощущалось в Иркутске (3-4 балла). Информации по пострадавшим и разрушениям не поступало, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Иркутской области.
Подземные толчки также ощущались в районах Бурятии и Улан-Удэ.
Фото: скриншот сайта seis-bykl.ru
«Эпицентр землетрясения находился в акватории озера Байкал, в 20 км юго-восточнее от населенного пункта Еланцы Ольхонского района. Сейсмособытие ощущалось в Иркутске (3-4 балла). Информации по пострадавшим и разрушениям не поступало, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Иркутской области.
Подземные толчки также ощущались в районах Бурятии и Улан-Удэ.
Фото: скриншот сайта seis-bykl.ru
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