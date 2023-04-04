В Бурятии за день от огня пострадали 20 гектаров леса

За прошедшие сутки в нашем регионе произошли 3 лесных пожара. ЧП случились в Тарбагатайском, Кижингинском и Тункинском районах. Причина возгораний - переход огня с земель иных категорий.

Бороться с огнем выехали 44 человека из числа лесной охраны, а также сотрудников МЧС и привлеченных лиц на 14 единицах техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 22,6 гектаров, из которых 2 га – нелесная площадь. Как рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства, два лесных пожара в Тарбагатайском районе и Тункинском нацпарке ликвидированы. Сейчас огнеборцы продолжают тушить лес в Кижингинском районе.





Как сообщал «Номер один», с сегодняшнего дня в Бурятии ввели особый противопожарный режим. Он будет действовать во всех районах, кроме Северо-Байкальского и Муйского.

Отметим, при обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.







Фото: "Номер один