Житель Бурятии приехал в Улан-Удэ на заработки и пропал

В Улан-Удэ полиция разыскивает 45-летнего Сергея Иванова. В сентябре 2022 года мужчина приехал в столицу Бурятии из Иволгинского района и поселился на съемной квартире на ул. Целинная.«Спустя некоторое время мужчина ушел из дома с целью трудоустройства в неизвестном направлении и с тех пор его местонахождение не известно. Во что он был одет, не установлено», - рассказали в МВД Бурятии.Приметы: европейской внешности, рост около 165 см, худощавого телосложения, на вид 50 лет, волосы темно русые.Особые приметы: невнятная речь.При наличии какой-либо информации о Сергее Иванове или его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8-902-160-02-58, 8-983-535-60-91, 8-924-390-60-60, 8-3012-44-02-02 или 102 (112).